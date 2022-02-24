عاجل- القوات البرية الروسية تدخل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية فى بيان، أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود فى مناطق شمالية عديدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التى ضمها الكرملين فى جنوب أوكرانيا.

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.