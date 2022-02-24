عاجل- إجراء جديد من روسيا بشأن 6 مطارات

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الطيران المدنى، إنه تم إغلاق المجال الجوى فى مدن روستوف وكراسنودار وكورسك وفارونيش وسيمفيروبول، ومدن أخرى حتى الثانى من مارس المقبل، مشيرة فى نفس الوقت إلى أنه من المقرر استمرار الرحلات الجوية فى سوتشى بالبحر الأسود.

ووفقا لمواقع السفر الإلكترونية، فقد تم إلغاء أو إرجاء نحو 200 رحلة فى موسكو فى وقت مبكر من اليوم.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.