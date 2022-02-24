الاستعلام عن التاهيل الشامل برقم الهوية 1443 يعتبر برنامج التاهيل الشامل أكثر البرامج التي لها أهمية كبيرة داخل المملكة السعودية وتكون تابعة لوزارة العمل وتساعد جميع المواطنين في إمكانية الاستعلام عن جميع مستحقاتهم الانترنت بكل سهولة من خلال استخدام رقم الهوية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات الاستعلام عن التاهيل الشامل برقم الهوية وشروط القبول بالتفصيل.

الاستعلام عن التاهيل الشامل برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن التأهيل من خلال بعض الخطوات التي قامت وزارة العدل بتحديدها وهي كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل عبر الإنترنت ثم اختيار الخدمة الإلكترونية.

يتم اختيار خدماته ثم تحدد المستعلم عن الإعانة سواء كان معوق أو يتيم ثم تقوم بكتابة الرقم الخاص بالمستفيد.

بعد ذلك تقوم بكتابك رقم الهوية وتحديد نوعها عنه ثم تقوم بكتابة نوع الاعاقة بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة عرض وسوف تظهر أمامك كافة التفاصيل.

ما هو التاهيل الشامل

يعتبر التاهيل الشامل هي خدمة إلكترونية مقدمة من خلال وزارة العمل تساعد ذوي الاحتياجات والأشخاص الذين لديهم إعاقة حول معرفة رواتبهم والأموال الخاصة بهم وتساعدهم في الحفاظ على الرواتب.

تساعدهم أيضا في قضاء احتياجاتهم بكل سهولة بدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان لتقليل التعب والمجهود عليهم ويمكن الاستفادة من التأهيل الشامل من خلال الجوال.

شروط القبول في التاهيل الشامل

يوجد بعض الشروط المحددة لكي يتمكن هذا الشخص من التسجيل في التأهيل الشامل وهي كالآتي: