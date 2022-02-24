نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمواصفات قياسية.. أفضل ساعات ذكية في 2022 وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت بعض شركات الهواتف بطرح مجموعة مميزة من الساعات الذكية لأغراض طبية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث تأتي الساعة مزودة بأحدث المميزات والتقنيات التي تتعلق بالميزات الصحية، ولذلك أصبحت هذه الساعات الطبية من أهم الأجهزة الذكية وبمثابة ممرض متنقل لمتابعة الحالة الصحية، وخاصة لكبار السن.

مميزات الساعات الذكية

تحتوي الساعات الذكية على العديد من المميزات الصحية مثل ميزة تتبع النوم والتوتر كما تتمتع بمزايا رياضية هائلة كما يمكنك ربطها بالهواتف الذكية لإجراء مكالمات صوتية ومراسلة أصدقائك من خلالها، وفيما يلي سنعرض لكم أفضل الساعات الذكية الموجودة بالأسواق.

أفضل ساعة ذكية على الإطلاق في 2022

ساعة آبل Apple Watch 7 الذكية

تعد ساعة Apple Watch 7 من أفضل الساعات الذكية في جميع الأسواق العالمية بسبب المميزات الجبارة التي تتمتع بها بالإضافة إلى ذلك تأتي الساعة بامكانيات صحية مميزة مثل متابعة نسبة الأكسجين وضغط الدم كما تحتوي على برامج للتمارين الرياضية، وتتميز أيضاً بمقاومة المياه والغبار، ويبلغ سعر ساعة Apple Watch 7 الذكية 399 دولار بما يعادل 6270 جنيه مصري.

ساعة أوبو Oppo Watch 2 الذكية

تتميز الساعة بتصميمها الخارجي المميز حيث تأتي شاشة Oppo Watch 2 بالتصميم المنحني من نوع OLED، وتتميز البطارية بقدرتها العالية حيث يصل عمر الشحنة الواحدة للبطارية 16 يوم، وتتمثل المميزات الطبية لساعة Oppo Watch 2 الذكية في تتبع ضربات القلب ومراقبة الأكسجين مع خاصية اكتشاف التوتر وتقليل معدلاته، ويبدأ سعر الساعة من 200 دولار بما يعادل 3200 جنيه مصري.

ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 الذكية

الساعة مزودة بمستشعرات طبية لقياس النبض ونسبة الأكسجين وارتفاع ضغط الدم إضافة إلى ذلك متابعة الحالة الصحية للمستخدم عند النوم، وتتمثل التقنيات الحديثة للساعة في الميكروفون ومكبر الصوت لإجراء مكالمات هاتفية، وتبلغ قوة البطارية 470 مللي أمبير، ويبلغ سعر ساعة شاومي Xiaomi Watch S1 الذكية 165 دولار بما يعادل حوالي 2500 جنيه مصري.

ساعة هواوي HUAWEI WATCH GT 2e الذكية

تعد ساعة هواوي الذكية من أشهر الساعات الطبية حيث تقع في مقدمة الساعات الذكية مع ساعة Apple Watch 7، وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT بالعديد من الإمكانيات والمواصفات الهائلة كما تدعم أكثر من 100 برنامج للتمارين الرياضية والمنزلية، وتتوفر الساعة في الأسواق بسعر يبدأ من 200 دولار.