حساب المواطن العمل الحر يؤثر على الدعم وجوب الإفصاح عن الدخل الإضافي بالبيانات 2022

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عمر شويل - جدة حساب المواطن العمل الحر أو أي مصدر دخل إضافي يجب الإفصاح عنه أثناء تسجيل البيانات لطلب دعم البرنامج جاء ذلك الرد اليوم الخميس 24 فبراير 2022 الموافق 23 رجب 1443هـ في تغريدة عبر الحساب الإلكتروني خدمة المستفيدين عبر تويتر على سؤال أحد المستفيدين من الدعم وكان مفاده “هل العمل الحر من بنك التنمية له تأثير على دعم حساب المواطن؟”، وقد أكد حساب المواطن أن في حال انطبق على المواطن شروط الأهلية والاستحقاق للدعم سوف يشمله الدعم وفق الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن 1443هـ على رابط http://portal.ca.gov.sa.

حساب المواطن العمل الحر وفق ضوابط لبرنامج الجديدة 1443

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن بالمملكة علق إضافة أو استقبال مستفيدين جدد من الدعم منذ الدورة 28 شهر مارس للعام 2020م، وأضاف العديد من الضوابط للاستحقاق نذكرها كالتالي:

أولًا إفصاح الأفراد المستقلين لجميع المستندات التي تثبت الاستقلالية بالمسكن.

كذلك لكل فرد تم 18 عام يجب عليه رفع الإثباتات التالية:

صورة من عقد إيجار من منصة إيجار. صك من ملكية السكن المقيم به. ولاستمرار الدعم كفرد مستقل يجب تقديم مستند إثبات اسكن الجامعي، أو أحد المعاهد ، أو أحد الكليات العسكرية. في النهاية تم طلب تحديث بيانات الأفراد المستقلين بإرفاق المستندات المطلوبة لاستمرار صرف الدعم.

أبرز أسباب إيقاف أو تجميد حسابات المستفيدين من البرنامج بالمملكة

ومن أسباب إيقاف حساب المواطن من البرنامج وتجميده ذكرها كالتالي:

عدم تصحيح المستفيد للبيانات وتحديثها.

التأخر في تقديم الاعتراض على التجميد، خلال الفترة المسموحة والمحددة ب90 يوم، والذي يؤدي إلى توقف الحساب.

كما نذكر أنه لا تؤثر عدم أهلية التابع على أهلية المستفيد ففي حال كان التابع مسجون، والمستفيد تنطبق عليه جميع الشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن فلا يؤثر ذلك على المستفيد.

حساب المواطن مصادر مالية مستثناة من احتساب الدخل الشهري 2022

كما أوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق ثلاث مصادر مالية مستثناة من الدخل الشهري لاحتساب مستحقات حساب المواطن وهي كالتالي:

المساعدات العينية والمساعدات النقدية المقدمة من الحكومة والمؤسسات لغرض العلاج.

كذلك المساعدات التي تصرف في حالة الكوارث الطبيعية.

في النهاية الصدقات.

شروط أهلية حساب المواطن 2022م

إضافة لما سبق ذكره فإن برنامج حساب المواطن نوه عن طرق احتساب الدعم من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية، كما يتم صرف الدعم وفق ضوابط وشروط أهلية حساب المواطن لاستحقاق الدعم و نذكرها كالتالي:

أولًا لابد أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

كذلك أهلية الدعم للسعوديت المتزوجات بغير سعودي.

أيضًا استحقاق الدعم للسعوديات المطلقات و الأرامل.

المواطن السعودي من ذوي الإعاقة، مؤهل لاستحقاق الدعم.

كذلك شرط أن يكون المستفيد مقيم على أراض المملكة إقامة دائمة.

أيضًا شرط انطباق البيانات المقدمة من المستفيد، مع بيانات الجهة التابع لها.

ألا يكون المواطن طالب الدعم داخل السجن، أو أحد دور الرعاية الحكومية.

في النهاية يتم رفض طلب أصحاب السجلات التجارية.

خطوات إضافة التابعين في حساب المواطن بالمملكة 1443هـ

كذلك يتم إضافة التابعين لحساب المواطن باتباع الخطوات التالية: