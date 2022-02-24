عاجل- هجوم على ثكنات الجيش الأوكرانى وسقوط بلدتين

جدة - نرمين السيد - ووفقا للانفصاليين، تقدمت القوات نحو نهر سيفيرسكاى دونيتس، الذى يمثل حتى الآن الخط الأمامى بين القوات الحكومية والقوات الموالية لروسيا.
وقالت وزارة الدفاع فى كييف، إن الجيش الروسى تقدم نحو بلدتى ميلوف وهوروديشتشى فى الأراضى الأوكرانية. مضيفة أن مستودعات الذخيرة فى منطقة خميلنيتسكى بغرب أوكرانيا ومنطقة دينبرو بجنوب شرق البلاد تعرضت للهجوم بالصواريخ.
كما تم تدمير برج تلفزيونى فى مدينة لوتسك بغرب أوكرانيا. بالاضافة لذلك، تعرضت ثكنات للجيش للهجوم فى منطقة فينيتسيا بغرب البلاد وبالقرب من العاصمة كييف.
يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.
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