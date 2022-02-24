عاجل- أول تعليق من الصين على التدخل الروسى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى نبأ عاجل لقناة اكستر نيوز. وتواصل القوات الروسية قصفها لأهداف عسكرية فى أوكرانيا منذ فجر اليوم الخميس والذى أسفر عن خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيان عن قوات حرس الحدود الأوكرانية يؤكدون فيه أن القوات الروسية هاجمت وحداتها ونقاط التفتيش من روسيا وبيلاروس الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلى بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة، وفقا لبيان على موقعها على الإنترنت.

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