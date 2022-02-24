عاجل- تصريح نارى من الرئيس الأوكرانى بعد الغزو الروسى

جدة - نرمين السيد - كما أمر الرئيس زيلينسكى، الجيش الأوكرانى بإلحاق أقصى قدر من الخسائر بالقوات الروسية الغازية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

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