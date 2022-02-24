نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصاحبات البشرة السمراء.. صبغ الشعر بالكركم والكاكاو ونورى بشرتك بأحلى نيولوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالكركم والكاكاو من الخلطات الطبيعية التي لها فوائد عديد لصحة الشعر، فكل مكون منها له عدد من المميزات التي تؤثر في حل كثير من مشاكل الشعر، حيث يحافظ الكركم على صحة الشعر ويمنع تساقطه، كذلك يساعد الكاكاو الغني بالعناصر المضادة للأكسدة على صحة الشعر ومظهرة، بناء على كل ذلك كانت أهمية وجود المادتين معا لعمل صبغة للشعر بدل الصبغات الصناعية المتواجد في الأسواق.

صبغ الشعر بالكركم والكاكاو

يعتبر صبغ الشعر أو تغيير لونه يحتاج لعدة خطوات من أجل الحصول على نتيجة مرضية في الشكل النهائي وخاصة عند استخدام المكونات الطبيعي، وذلك لأن الصبغة الصناعي تكون نتيجتها سريع لكنها تسبب التلف للشعر.

صبغة الشعر بالكاكاو والكركم

إليك سيدتي طريقة صبغ الشعر باستخدام الكركم وبعض المكونات الطبيعي التالية:

يضاف مقدار من الكركم والكاكاو معا ويخلط جيدا

بعد ذلك يضاف لهم كوب ماء ويرفع على النار حتى تمام الغليان ثم يترك ليبرد.

ثم في وعاء زجاجي ضيفي مقدار من الحنة الطبيعي إلى مقدار من زيت الزيتون الخام وتقلب جيدا.

بعد ذلك يضاف خليط الحنة إلى خليط الكركم البارد وتقلب المكونات جيدا وتترك حتى تمتزج جيدا لمدة نصف ساعة.

ثم على شعر جاف قومي بتوزيع المكونات السابق على كل خصلات الشعر بالتساوي ويمكنك استخدام فرشاة مخصص لذلك.

بعد ذلك غطي الشعر جيدا واتركيه لفترة لا تقل عن أربع ساعات، حتى يتفاعل الشعر جيدا مع كل المكونات، ولا داعي للقلقك من زيادة الوقت فكل المكونات طبيعي ليس لها أي ضرر.

ثم يغسل الشعر جيدا بماء متوسط الحرارة.

نصائح عند استخدام الصبغة

هناك عدد من العوامل المؤثر في فاعلية عمليات الصبغ للشعر لذلك يجب أن تكوني على علم ببعض من هذه المعلومات التالية:

لكي يتأثر الشعر بالصبغة أو الفرد يجب أن يكون خاليا من الدهون التي تعمل كعازل على الشعر، لذلك يجب الحرص على غسل الشعر جيدا ثم تجفيفه.

في حالة أن يكون الشعر أسود اللون يجب أن يتم تفتيح الشعر. قبل استخدام أي نوع صبغة لأن الشعر الأسود هو أكثر الدرجات التي لا تتأثر بالصبغة.

أحرصي على عدم تكرار عملية الصبغ للشعر. في فترات متقارب حتى لا يتضرر شعرك.

في النهاية يجب أن تكون هذه المعلومات كافي لكي تقومي ب صبغ الشعر بالكركم والكاكاو. لكي تحصلي على شعر صحي وكذلك لون طبيعي مميز.