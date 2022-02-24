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عمر شويل - جدة برقم الجلوس moe.gov.om البوابة التعليمية لنتائج الدبلوم العام 2022-1443 ورسائل عمانتل النصية لاستخراج النتائج عبر الهاتف النقال، حيث أعلنت السيدة الشبيبية وزيرة التعليم الخبر الذي ينتظره كافة الطلاب في الدبلوم العام والخاص والديني بكافة المحافظات بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، وذلك بالإعلان عن موعد النتائج بالساعة.

برقم الجلوس moe.gov.om البوابة التعليمية لنتائج الدبلوم العام 2022-1443 ورسائل عمانتل

أعلنت السيدة الوزيرة الانتهاء من التصحيح ومراجعة نتائج الطلاب بكافة المدارس الحكومية والخاصة بكافة محافظات السلطنة، وبعد الانتهاء من مراجعة النتائج ليحصل كل طالب على ما يستحق من النتائج، وجاء في إعلان السيدة الوزيرة ما يلي:

الانتهاء من تصحيح كافة نتائج الطلاب بالدبلوم العام والخاص بكافة المدارس.

قامت السيدة الوزيرة بالإعلان عن نسب النجاح بين الطلاب والتي تتراوح بين 80% إلى 90% بالمدارس.

تم الإعلان عن نسب المخالفات هذا العام بالمدارس والتي تضمنت استخدام الهواتف النقالة ببعض اللجان وتسجيل تلك المخالفات.

انتهت اختبارات الفصل الدراسي الأول دون إصابات بين الطلاب بفيروس كرونا وذلك بفضل الإجراءات الوقائية من اللجان بوزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة.

يتم رفع النتائج للإعلان عنها اليوم الخميس 24 فبراير الموافق 23 رجب 1443 إلكترونيا عبر البوابة التعليمية.

تتيح الوزارة خدمة إرسال رسائل نصية اس ام اس عبر شركة اتصالات عمانتل وأوريدو على رقم 90200.

وجاء بيان الوزيرة عبر البوابة كالتالي:

اعتمدت معالي/الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بحضور سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل الوزارة للتعليم المؤشرات العامة لنتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022 م ، مباركة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات بالنجاح

كيفية استخراج نتائج الفصل الدراسي الأول

تم طرح طريقتين للتعرف على النتائج الخاصة بطلبة الدبلوم، ويكون من أهمها انتظار نزول النتائج عبر البوابة التعليمية:

استخراج نتائج الدبلوم من البوابة التعليمية التعرف على النتائج عبر رسائل SMS يتم الدخول على رابط البوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم يقوم الطالب بتسجيل الاسم ورقم المقعد. يتم استخراج النتيجة بعد ذلك. رسائل (SMS) عن طريق “عمانتل” و”أوريدو” عبر إرسال رسالة قصيرة فيها رقم الجلوس أو رقم المقعد إلى الرقم (90200).

وقد أعلنت وزارة التعليم ارتفاع نسب النجاح بين الطلاب هذا العام بعد اتباعها الاختبار بلجان الامتحانات فضلا عن العودة للمدارس، وقد ثبت حسب المتابعة أن التعليم بالمدارس والاختبار الورقي أفضل من الاختبارات الرقمية للطلاب.