الرئيس الفرنسي يطالب روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا فورا

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ودعا موسكو إلى وقفها على الفور.
كما أكد ماكرون تضامن بلاده مع أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صدق في وقت سابق على “عملية عسكرية خاصة” ضد أوكرانيا للقضاء على ما وصفه بتهديد خطير قائلا إن هدفه هو نزع سلاح الجارة الجنوبية لروسيا.
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