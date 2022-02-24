عاجل- هجوم روسى جديد على أوكرانيا فى الشرق والشمال

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيان عن قوات حرس الحدود الأوكرانية يؤكدون فيه أن القوات الروسية هاجمت وحداتها ونقاط التفتيش من روسيا وبيلاروس الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلى بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة، وفقا لبيان على موقعها على الإنترنت.

وأوضحت "بلومبرج" نقلا عن حرس الحدود الأوكرانى أن الهجمات استهدفت مناطق شرق وشمال أوكرانيا وهى "لوهانسك وسومى وخاركيف وتشرنيهيف وجيتومير"، مشيرا إلى أن الهجمات تأتي من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، ولم يعلن حرس الحدود سقوط ضحايا حتى الآن.