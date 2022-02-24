جدة - نرمين السيد - وكتب كيسيلوف على تليجرام اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام: "شاستيى وستانيتسا لوجانساكايا تحت سيطرة جمهورية لوهانسك الشعبية ".
كما أعلنت قوات الدفاع الشعبى فى لوهانسك أنها بدأت عملية عسكرية لتحرير مناطق، داعية القوات الأوكرانية لإلقاء السلاح، ومشيرة إلى أن النيران موجهة للمرافق العسكرية فقط.
وذكر بيان للمتحدث الرسمى باسم قوات الدفاع الشعبى فى لوهانسك اليوم الخميس: "لقد بدأت القوات التمهيد المدفعى وعملية لتحرير الأراضى المحتلة".
وأضاف البيان:"أن وحدات الدفاع الشعبى تطلق النيران فقط على المنشآت العسكرية وأماكن حشد الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية"، داعيا أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إلى إلقاء السلاح ومغادرة مواقعهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- لوهانسك تعلن السيطرة على مدينتين أوكرانيتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.