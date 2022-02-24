منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تدين إعلان روسيا الهجوم على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أدان كل من الرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هيلجا ماريا شميد، إطلاق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لعملية عسكرية فى أوكرانيا.





وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الخميس: "نحن ندين بشدة العمل العسكرى الروسى ضد أوكرانيا حيث يُعرِّض هذا الهجوم على أوكرانيا حياة ملايين الأشخاص لخطر جسيم ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والتزامات روسيا"، ودعا البيان إلى الوقف الفورى لجميع الأنشطة العسكرية.

كان الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.