عاجل- دمار على الأرض.. مشاهد مباشرة من أوكرانيا لآثار القصف الروسى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت أوكرانيا، أن روسيا قصفت 6 مطارات من بينها مطار كييف، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن 7 قتلى و9 جرحى حتى الآن فى الهجمات الروسية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.

وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.