مواصفات واسعار سيارة ميتسوبيشي اكسباندر الجديدة موديل 2022

سيارة ميتسوبيشي تعتبر من أكثر السيارات التي تحظى بشعبية هائلة بين السيارات الموجودة في الأسواق، فازداد البحث عن هذا النوع من السيارات بشكل كبير في الآونة الأخيرة، رغبة في شرائها، ولكن قد يرغب البعض في التعرف على أسعار السيارة، وسوف نتعرف في هذا المقال عن مواصفات سيارة ميتسوبيشي اكسباندر وأسعارها في الأسواق.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اكسباندر

تعد سيارة ميتسوبيشي اكسباندر من السيارات ذات سبعة مقاعد، فهي من السيارات التي تجتاح جميع الأماكن، فالسيارة مزودة بموتور خالي من أي مشاكل، بالإضافة إلى أن الفتيس الخاص بالسيارة متداخل مع الموتور، والنقلات تتم فيه بشكل سهل، وعفشة السيارة فيها تتمتع بأعلى مستوى من الراحة، نظراً لأنه لا يسبب أي تأثير على الثبات.

تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات والمزايا التي تجعل العديد منهم لديهم رغبة في اقتنائها، وإليكم هذه المواصفات كالتالي:

يوجد لدى السيارة محرك رباعي الأسطوانات تصل سعته نحو 1500 سي سي، وقوة حصانه تصل إلى 104 حصان، أما قوة الدوران تصل إلى 141 نيوتن/ متر.

المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك، فهو يتكون من 6 سرعات.

اتساع الصندوق الموجود خلف السيارة تقدر سعته بنحو 420 لتر، وتقدر سعة اتساع خزان الوقود بنحو 45 لتر.

يوجد بالسيارة نظام الجر الأمامي للعجلات.

يقدر طول السيارة بنحو 4475 ملم طول، أما العرض فيصل إلى 1750 ملم عرض، والارتفاع يصل إلى 1700 ارتفاع، وبالنسبة لطول قاعدة العجلات فتقدر بنحو 2775 ملم.

السيارة تحتاج إلى. 5 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

يوجد بالسيارة وسائل عديدة لضمان الحماية والأمان ومنها؛ وسائد هوائية بنظام أي بي دي تقوم بتوزيع الفرامل بشكل إلكتروني.

السيارة تكون مدعمة بمصابيح ضباب من الإمام ومن الخلف، حيث أنها تساعد في السيطرة على مستوى الإضاءة، كما يوجد جنوط رياضية يصل مقاسها إلى 16 بوصة.

يوجد بها من الداخل مرآة للتعتيم ومقابضها الخارجية مصنوعة من الكروم.

السيارة تتكون مزودة بكسوة جلد تغطي المقاعد.

يوجد بالسيارة نظام فرامل ايه بي اس، بالإضافة إلى نظام الإيموبليزر الموجود ضد السرقة، كما يوجد أيضاً حساسات ركن من الخلف ويتم دعمها بكاميرا مراقبة من الخلف.

تصل أعلى سرعة للسيارة نحو 170 كيلو متر/ ساعة.

أسعار سيارة ميتسوبيشي اكسباندر

أسعار سيارة ميتسوبيسي تختلف طبقا للبلد، فهي تختاف من السعودية ومصر والإمارات، وإليكم الأسعار: