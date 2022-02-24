نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع برامج تمويل السيارات من بنك الرياض وأهم مميزات برنامج تمويل السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى بنك الرياض جاهداً لتقديم كافة الخدمات اللازمة للشعب السعودي من الخدمات المصرفية وخدمات التمويل المتعددة والتي تتم وفقاً لضوابط وقوانين الشريعة الإسلامية، حرصاً منه على تلبية جميع الإحتياجات التي يواجهها المواطن داخل أراضي المملكة من أجل رقي الدولة، من بين هذه الخدمات نتحدث عن تمويل السيارة من بنك الرياض والذي يوفر للمواطنين إمكانية إمتلاك سيارة عن طريق تقديم ثلاثة برامج متنوعة يختار يختار منها المواطن المناسب له منها.

أنواع برامج تمويل السيارات من بنك الرياض

يعد تمويل السيارة من بنك الرياض خدمة تمويلية يوفرها البنك لكافة المواطنين في الأراضي السعودين من أبناء المملكة والمقيمين وكذلك أصحاب الجنسيات المختلفة باختلاف شروط الحصول على التمويل بين هذه الفئات، حيث تختلف الشروط بين العملاء المحولة رواتبهم وبين الغير محولة ويقوم البنك بتقديم التمويل للعملاء عن طريق خطوات سهلة وإجراءات ميسرة مع إمكانية الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 500.000 ريال سعودي كحد أقصى.

يوفر بنك الرياض تمويل السيارة للمواطنين عبر ثلاثة برامج مختلفة حيث يتم الإطلاع عليها جميعاً من قبل المواطن ليختار البرنامج التمويلي الذي يناسبه، وفيما يلي سوف نوضح ماهي تلك البرامج:

برنامج تمويل السيارة لأصحاب الأعمال

يخدم هذا البرنامج المواطنين السعودين من أصحاب المنشآت الخاصة حيث يوفر لهم البرنامج إمكانية الحصول على تمويل يكفي لشراء ثلاث سيارات لاغير، فهو يقدم للمواطن مبغ تمويلي قيمته 500.000 ريال سعودي كحد أقصى.

برنامج تمويل السيارة متوسط الرصيد

يعتمد برنامج متوسط الرصيد بشكل أساسي على رصيد العميل المتواجد بالبنك فهو مخصص لفئة المواطنين الذين يمتلكون رصيد بالبنك، كما يتم تحديد قبول طلب التمويل بعد معرفة متوسط رصيد المواطن.

تمويل السيارة من خلال برنامج 50/50

يوفر برنامج 50/50 للمواطنين فرصة إمتلاك سيارة من بنك الرياض عن طريق دفع نصف قيمة مبلغ السيارة مقدماً بالإضافة لدفع أرباح التمويل كاملة والتأمين الخاص بمدة التمويل كدفعة أولى أثناء التعاقد، على أن يتم دفع باقي مبلغ السيارة بعد مرور عامين من التعاقد كنهاية للإتفاق.

مميزات برنامج تمويل السيارات من بنك الرياض

يحصل المواطنين المستفيدين من برنامج تمويل السيارات من خلال بنك الرياض على عدة مميزات أهمها: