مواصفات سيارة هوندا اوديسي موديل 2022 واسعارها في مصر والسعودية

تعرف سيارة هونداا اليابانية الضخمة بأنواعها المتنوعة التي تعمل على تلبية احتياجات المستهلكين، وكانت من بين هذه الفئات سيارة ميني فان، وهي موديل سنة 2021، وهذا النوع من الفئات يعتبر من أكثر الخيارات التي يقبل عليها الأشخاص، نظراً لاتساع حجمها الذي يتسع ليستقبل 7 ركاب، وسوف نتحدث في هذا المقال عن المواصفات الخاصة بسيارة هوندا اوديسي، وأسعارها في مصر والسعودية.

مواصفات سيارة هوندا اوديسي

تتمتع سيارة هوندا اوديسي بوجود محرك سداسي الأسطوانات، حيث تصل سعته نحو 3500 سي سي، وتصل قوته الإنتاجية نحو 280 حصان.

تبدأ سرعة السيارة من صفر إلى 100 كم في 7 ثواني، وتقدر أعلى سرعة للسيارة نحو 180 كم\ الساعة.

تستهلك السيارة وقود لكل 100 كم 12 لتر، وتصل سعة خزان وقود 75 لتر.

السيارة مدعمة بأنظمة ترفيهية متعددة، حيث يوجد بها شاشة مقاسها 10.2 بوصة، بالإضافة إلى وجود سماعات رأسية بها.

يوجد بها واي فاي، بالإضافة إلى نظام ملاحة gps، ويوجد بالخلف نظام اتصال cabin talk، بالإضافة إلى وجود شاشة cabin watch.

يوجد بها باب خلفي يستخدم للفتح بدون الحاجة لاستخدام اليد، كما أنها تكون مدعمة بنظام عازل متواجد على زجاج الأبواب سواء كان الأمامي أو الخلفي.

يوجد بالسيارة جنوط رياضية تصل مقاسها نحو 19 بوصة، كما يوجد بها مساحات لاستشعار المطر، كما يوجد بها أجهزة استشعار للوقوف.

السيارة مدعمة بمقابض أبواب مصنوعة من النيكل كروم، بالإضافة إلى مرايات جانبية مصنوعة من الكهرباء، حيث يوجد بها إشارات دوران مدمجة بالإضافة إلى مصابيح ضباب ليد.

أسعار سيارة هوندا اوديسي

تختلف سعر السيارة من دولة إلى دولة، فسعر السيارة يختلف في دولة الإمارات، بالإضافة إلى دولة الكويت والسعودية، نظراً لاختلاف العملة، وإليكم الأسعار كالتالي: