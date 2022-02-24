روسيا تعلن تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية

أكّد الجيش الروسي، اليوم الخميس، أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية “خارج الخدمة” بعد شن موسكو عملية عسكرية في الصباح.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن “البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة” مضيفا “ودمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش يستهدف “البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة”، مشددة إلى عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه قرر إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، مؤكدا أن روسيا للا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وبعيد الإعلان المفاجئ عبر التلفزيون للرئيس الروسي الذي قال إنه يريد الدفاع عن الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، سُمع دوي سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف حيث أطلقت صفارات الإنذار بحدوث قصف.