عاجل- أوكرانيا تحت الهجوم إلكترونى وعسكرى.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل، نقلا عن وزير أوكرانى، أن الهجمات الإلكترونية مستمرة بلا توقف.

فى سياق متصل، أصدرت السلطات الروسية بيانًا بشأن إعلان الجيش الأوكرانى إسقاط 5 طائرات ومروحية روسية فى لوغانسك.

ونفت السلطات الروسية، صحة التقارير الأوكرانية حول إسقاط طائرات تابعة لها فى لوغانسك، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

وكان الجيش الأوكرانى، قد أعلن صباح اليوم، إسقاط 5 طائرات روسية وطائرة مروحية فى منطقة لوغانسك.