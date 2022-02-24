جدة - نرمين السيد - ونفت السلطات الروسية، صحة التقارير الأوكرانية حول إسقاط طائرات تابعة لها فى لوغانسك، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.
وكان الجيش الأوكرانى، قد أعلن صباح اليوم، إسقاط 5 طائرات روسية وطائرة مروحية فى منطقة لوغانسك.
ووجه فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، رسالة لشعبه، حثهم فيها على عدم الذعر جراء الضربات التى تشنها روسيا.
وقال الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية فى جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- روسيا تصدر بيانا بشأن إسقاط أوكرانيا لطائراتها فى لوغانسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.