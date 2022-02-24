عاجل- أول تعليق من كندا وبريطانيا هلى الهجوم الروسى فى أوكرانيا

ووصف والاس فى تصريح نقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الخميس الهجوم الروسى على أوكرانيا بأنه عدوان صريح وسافر على دولة ديمقراطية، ولا ينبغى لأحد أن ينسى هذا اليوم".
بدوره، أدان رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" الهجوم الروسى على أوكرانيا، داعيا إلى وقف فورى لإطلاق النار والانسحاب من البلاد.
وقال ترودو -فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)-: "كندا تدين بأشد العبارات الممكنة هجوم روسيا الفظيع على أوكرانيا.. تعد هذه الإجراءات غير المبررة انتهاكا واضحا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والتزامات روسيا بموجب القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف ترودو أن "كندا تدعو روسيا إلى الوقف الفورى لجميع الأعمال العدائية والاستفزازية ضد أوكرانيا وسحب جميع القوات العسكرية من البلاد.. يجب احترام سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
يشار إلى أن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، كان قد أعلن بدء عملية عسكرية فى دونباس، لافتا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية فى أوكرانيا لا مفر منها.
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