أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة ضد أهداف في أوكرانيا.
وذكر بايدن في بيان نشره البيت الأبيض فجر اليوم الخميس أنه دان خلال المكالمة العملية الروسية، واصفا إياها بالـ "هجوم غير المبرر".
وتابع أنه أطلع زيلينسكي على الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لحشد الإدانة الدولية للعملية العسكرية، خصوصا في مجلس الأمن الدولي في هذه الليلة، مؤكدا أن الرئيس الأوكراني طلب منه "دعوة قادة العالم إلى التحدث بوضوح عن العدوان الروسي السافر والوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني".
وأعلن بايدن أنه سيعقد اليوم اجتماعا مع قادة مجموعة السبع، مشددا على أن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا" و"سيواصلون تقديم الدعم والمساعدة إلى أوكرانيا وشعبها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: سنفرض مع حلفائنا عقوبات قاسية على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.