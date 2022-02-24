تركيا تعلن الغاء رحلاتها إلى أوكرانيا

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إلغاء جميع رحلاتها المقررة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية المتردية.
وقال مدير شركة الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي: "قررنا إلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة إلى أوكرانيا اليوم، بسبب إغلاق المجال الجوي لهذا البلد".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطاب إلى الروس صباح اليوم أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.
وكان الوضع تفاقم في الأسابيع الأخيرة في دونباس، حيث ركزت كييف معظم جيشها على خط التماس، وأطلقت النار بانتظام على خصومها من قوات الدفاع الشعبي باستخدام معدات محظورة.
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