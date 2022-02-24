مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن لـ نظيره الروسى: اذهبوا للجحيم

جدة - نرمين السيد - أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في شرق أوكرانيا خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن الأوضاع فى أوكرانيا.





وقال، خلال إحاطته في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن اليوم: "العملية العسكرية التي قمنا بها هي لمحاسبة من ارتكبوا جرائم ضد المواطنين الروس". وبدا القلق والتوتر على سيرغي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، خلال كلمته بالجلسة الطارئة، وذلك بعد معرفة إعلان روسيا الحرب على بلاده خلال الجلسة.

وأضاف موجها حديثه لممثل روسيا قائلا:" اتصل ببوتين وأوقف الحرب، اذهبوا للجحيم".

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