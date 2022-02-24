عاجل- أول تعليق من الرئيس الأوكرانى على الهجوم الروسى

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة إكسترا نيوز، جرى سماع دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء. وقال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، إن روسيا تهاجم منشآت عسكرية في جميع أنحاء البلاد وتتخذ الإجراءات الدفاعية.

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