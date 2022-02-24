روسيا: نستهدف البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الخميس، إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية.
وقالت كييف، إن موسكو شنت هجوما واسع النطاق على أوكرانيا، حيث تعرضت مراكز القيادة العسكرية في عدد من المدن بالصواريخ.
وتشهد الحدود الروسية الأوكرانية حالة من التوتر، وذلك بعدما قررت روسيا بدء عملية عسكرية واسعة النطاق.
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