عاجل.. مندوب روسيا: ما يحدث فى دونباس عملية عسكرية خاصة وليست غزوا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال كلمته فى جلسة مجلس الأمن الدولى والتى تعقد حاليا، لمناقشة الأزمة الأوكرانية، والتى تنقلها قناة إكسترا نيوز الفضائية.

وأعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في شرق أوكرانيا خلال انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن الأوضاع فى أوكرانيا.

وبدا القلق والتوتر على سيرغي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا لدى مجلس الأمن، خلال كلمته بالجلسة الطارئة، وذلك بعد معرفة إعلان روسيا الحرب على بلاده خلال الجلسة.

وأضاف موجها حديثه لممثل روسيا قائلا:" اتصل ببوتين وأوقف الحرب، اذهبوا للجحيم".