عاجل.. الصواريخ الروسية تضرب قيادة الجيش الأوكرانى فى كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت فى أنباء عاجلة، نقلتها قناة إكسترا نيوز الفضائية، وأيضا وكالة الصحافة الفرنسية، إن هناك دوى انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا، مشيرةً إلى سماع دوى انفجارات فى كييف وكراماتورسك وأوديسا وخاركوف
وقالت وسائل إعلام روسية إن قوات برية روسية بدأت عملية إنزال فى ماريبول وأوديسا.
وفى السياق ذاته، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن 5 صواريخ روسية على الأقل سقطت على 5 أماكن مختلفة فى البلاد، بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ببدء عملية عسكرية واسعة بأوكرانيا.
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