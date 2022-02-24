أول تصريح من رئيس أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.
وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".
وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف: "فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة"، حسبما نقلت "رويترز".
وناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه للبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية.
واعتبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تستهدف "الطغمة الحاكمة في كييف" بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "عملية عسكرية" في أوكرانيا.
وذكر نيبينزيا في ختام خطابه أمام مجلس الأمن الدولي: "لسنا عدوانيين تجاه الشعب الأوكراني بل حيال الطغمة الحاكمة في كييف".
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