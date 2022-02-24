برميل النفط يتخطى 100 دولار لأول مرة منذ 7 سنوات

تخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار، الخميس، للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن شن "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

وسجل سعر برميل برنت 100.04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.

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