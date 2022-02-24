سعر مواصفات ايفون ١٤ وحش الهواتف ايفون14 الجديد

ايفون ١٤ وحش ابل الجديد المنتظر بقوة، وتقدم الشركة الأمريكية العالمية لصناعة الهواتف الذكية عاما تلو عام تخف فنية في صور هواتف ذكية ينال معظمها نجاح عملاق في جميع أنحاء العالم لاسيما المملكة العربية السعودية، وهناك الكثير من المعلومات المعلومة عن ايفون 14 الجديد وفيما يلي أبرزها، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف بمواصفات أقوى من هاتف ايفون 13 هاتف ابل الأحدث حالي.

سعر ايفون ١٤ وحش الهواتف ايفون 14 الجديد

4400 ريال سعودي للنسخة ايفون14 برو الـ265 جيجا.

الأسعار سوف تختلف بسبب اختلاف فئة الهاتف أو باختلاف سعة مساحة التخزين الخاصة به.

هواتف ايفون تأتي بذاكرة تبدأ من 128 جيجا وحتى 1 تيرا بايت.

مواصفات ايفون14 الأبرز منها في المملكة العربية السعودية

بحسب التسربيات قد يزيد حجم الشاشة ولكن ليس الكثير فقد نرى ايفون14 بحجم شاشة يبدأ من 6.5 بوصة.

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يتم طرح الهاتف الجديد بفئتين pro وpro max.

الشكل الخارجي للهاتف سيكون أقرب إلى شكل ايفون 12 برو الخرافي.

الحديث عن الكاميرات مازال مبكرا ولكن العمل على التحديث سيكون في جوانب الألوان والتصوير في انواع الإضاءة المختلفة.

موعد طرح ايفون14 في المملكة العربية السعودية

من المرحج أن تعلن ابل عن الهاتف الجديد في شهر 9 من عام 2022 وهو الوقت المحدد لمؤتمر ابل للاعلان عن جديدها في كل عام.

أبرز احداث مؤتمر ابل الأخير للاعلان عن ايفون 13

قدمت شركة ابل ايفون 13 للعالم بالعديد من المساحات التخزينية ومنها الـ128 والـ265 والـ512 والـ1 تيرا بايت.

وفي الوقت نفسه قدمت الشركة ايفون 13 برو وبرو ماكس بالإضافة إلى الايباد الجديد ايباد 6 الخرافي.

قد تقدم ابل مفاجأة كبيرة لعملائها تزامنا مع انطلاق ايفون14 وستكون هذه المفاجأة في جانب الألوان بحسب التسريبات.

كذلك انطلاق اي او اس موديل 15 ومن المنتظر ان تطلق ابل في وقت لاحق من هذا العام اي او اس 16 مع الايفون الجديد.

ملحوظة: قد يختلف السعر المرفق في هذا المقال عنه في وقت انطلاق الهاتف الجديد حيث سيتم انطلاق الهاتف في الربع الأخير من العام الجاري.