كيا سيراتو واحدة من السيارات التي خرقت المألوف في النجاح الذي حققته، وتعد السيارة بفضل اعتماديتها وقوة أدائها من الاختيارات التي ليس من السهل إطلاقا تجاهلها عن اتخاذ قرار بشراء سيارة، وتتراوح اسعار سيراتو 2022 الجديدة ما بين الـ75 ريال وحتى 100 ألف ريال وقد لا يجد الكثيرين هذا السعر مناسب للسيارة وهنا يأتي الحال حيث يمكنك شراء نفس السيارة مستعملة موديل أقدم وبأسعار أرخص.

سيارات مستعملة للبيع كيا سيراتو رخيصة توفير 30 ألف ريال في 60 ثانية

قرار الشراء يأتي في أقل من دقيقة، وهناك العديد من الاختيارات التالية أمام الراغبين في شراء سيراتو بأرخص الأسعار.

وفي الوقت نفسه هناك كيا سيراتو موديل 2017، فئة السيارة فل كامل، اللون رمادي.

كذلك ممشى السيارة هو 81 ألف كيلومتر، حالة الأجزاء الميكانيكية في السيارة جيدة وليست هناك ملاحظات عليها.

أما حالة البودي الخارجي فهناك رش للرفرف الأمامي جهة اليمين والرفرف الخلفي جهة اليسار لكنه خالي من آثار الشمس.

سعر السيارة هو 47 ألف ريال سعودي وهو سعر قابل للتفاوض، السيارة تحتوي على فتحة سقف.

سيراتو رخيصة بحالات نظيفة من الداخل والخارج

هناك سيارة سيراتو أخرى في جده، اتوماتيك، ممشى السيارة هو 151 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه بودي السيارة بحالة جيدة ومن الداخل لا تحتاج إلى تعديل إلا وفقا للأذواق.

سعر السيارة 31 ألف ريال سعودي، جميع الصدمات تم صيانتها في الوكالة، حالة المحرك قوية.

سيارات مستعملة سيراتو أقل من 40 ألف ريال سعودي