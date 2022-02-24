عاجل.. بوتين يعلن تنفيذ عملية عسكرية فى منطقة دونباس الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، في خطاب عاجل له، إلى الشعب الروسى، ذكرته قناة إكسترا نيوز الفضائية.

وحسب وسائل إعلام روسية فإن فلاديمير بوتين، أكد أن التحليلات والبيانات تؤكد أن المواجهة بين الجيش الروسى والقوات الأوكرانية حتمية.

وأضاف: "روسيا ستنفذ عملية عسكرية خاصة في دونباس تستهدف حماية الشعب، والظروف تتطلب تحركا حاسما من موسكو".

جدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولى يعقد الآن اجتماعا عاجلا عن مناقشة الأزمة الأوكرانية.