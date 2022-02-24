عاجل.. شاهد أولى لحظات الغزو الروسى لـ أوكرانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتن قد أعلن عن شن عملية عسكرية خاصة فى دونباس بـ أوكرانيا، محذرا من أنه فى حالة حدوث تدخل أجنبى فإن روسيا سترد على الفور.

وأضاف الرئيس الروسى أن تحركات روسيا إنما هى للدفاع عن النفس من التهديدات التى تلاحقها ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وكانت شبكة فوكس نيوز الأمريكية قد أكدت أن القوات الروسية بدأت دخول الأراضى الأوكرانية من شبه جزيرة القرم.

وأشارت "رويترز" إلى سماع دوى إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل فى كييف، بالإضافة إلى أصوات مماثلة لنيرن المدفعية فى العاصمة الأوكرانية.