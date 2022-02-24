عاجل.. أول رد من بايدن على بدء الغزو الروسى لـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى أول تعليق من بايدن بعد لحظات من إعلان فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية واسعة فى إقليم دونباس بـ أوكرانيا.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، نقلا عن وكالة رويترز الإخبارية، أن الرئيس الأمريكى، أكد قائلا: "الولايات المتحدة وحلفاؤها سيردون على موسكو بطريقة موحدة وحاسمة، فقد اختار بوتين حربا مع سبق الإصرار ستؤدى إلى خسائر فادحة فى الأرواح وإلى معاناة بشرية".

واستطرد بايدن: "العالم سيحاسب بوتين على هذا الهجوم، وسأراقب الوضع من البيت الأبيض وسأواصل تلقى تحديثات منتظمة من فريقى للأمن القومى، وسأوجه خطابًا للأمريكيين اليوم الخميس بشأن العقوبات التى ستواجهها روسيا".

جدير بالذكر، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن فى خطاب قصير عاجل له، منذ قليل، عن بدء عملية عسكرية واسعة فى إقليم دونباس بأوكرانيا.