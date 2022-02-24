جدة - نرمين السيد - يأتى هذا، وسط مخاوف من اجتياح روسى شامل للأراضى الأوكرانية.
وكان البرلمان الأوكرانى قد وافق على إعلان حالة الطوارئ فى أوكرانيا كلها، باستثناء منطقتين فى الشرق، حيث كانت معلنة فيهما منذ 2014.
واقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكى إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد فى وقت سابق من اليوم، إذ تتأهب البلاد لهجوم عسكرى واسع النطاق محتمل من روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء عاجل من الحكومة الأوكرانية تخوفا من الغزو الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.