الرئيس الروسي يعلن عن "عملية عسكرية" في أوكرانيا

وقالت وسائل إعلام إن بوتن أجاز عملية عسكرية خاصة في دونباس الأوكرانية، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور.

وأضاف الرئيس الروسي أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

وخاطب بوتن الجيش الأوكراني بالقول: "آباؤكم وأجدادكم لم يقاتلوا لذلك قد تساعدون "النازيين الجدد".