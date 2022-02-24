خد سلفة فورية حتي ربع مرتبك من بنك الرياض وبامكانك تجددها شهريا بدون كفيل ولاضامن

بامكان اي مواطن بالمملكة الحصول على سلفة فورية من العديد من بنوك المملكة ولكن بنك الرياض اتاح سلفة الفورية بقيمة ربع مرتبك وتمتاز بعدة مزايا لاتوجد بالمصارف والبنوك الاخرى ففي خلال ربع ساعة يتم الموافقة على سلفتك بمجرد التقديم على السلفة وبدون كفيل ولا هامش ربح أي يوفر مبلغ مالي كسلفة على راتبك 25% من الدخل الشهري لا يطلب ضمانات ولا يتم تطبيق فوائد على المبلغ، وهو ماسوف نوضحه بالمقال من شروط الاستحقاق حيث حدد البنك عدة شروط يجب توافرها لمن يرغب في السلفة وكيفية التقديم على السلفة بالخطوات ورابط التقديم، وتعتبر سلفة بنك الرياض تتم بشكل سريع ويمكن للعميل تجديدها كل شهر عند الاحتياج للمال، وقد حدد وخصص بنك الرياض عبر القنوات الرقمية “برنامج تسهيل” هو أحد الخدمات الإلكترونية المتوفرة من بنك الرياض والتي تسهل الحصول على السلفة، وقد خصصت هذه الخدمة من أجل مساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً في سداد الفواتير أو شراء الاحتياجات والمستلزمات الضرورية في الحياة التي قد تتعرقل بسبب نفاذ الراتب قبل نهاية الشهر أو ربما في المنتصف حسب الالتزامات الشهرية، وخصص بنك الرياض منتجات تمويلية متنوعة لكي تكون مناسبة لأكبر عدد من العملاء والاستفادة منهم، حيث يوفر إمكانية البحث عن القرض الذي يناسبك من خلال خاصية تساعدك في اختيار المنتج عبر المعلومات التي تدخلها، وسوف يقوم النظام باختيار لك التمويل المناسب حسب البيانات المٌدخلة، ولهذا وفر بنك الرياض خدمة تسهيل لكي يستطيع العميل سحب مبلغ مالي كل شهر يساعده بجانب راتبه كسلفة ثابتة لمدة عام كامل 12 شهر، علاوة على ذلك برنامج دفعات المخصص لـ تقسيط المشتريات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة بنك الرياض:

من أهم الشروط أن يكون الدخل الشهري لها بحد أدنى عن 5 ألف ريال سعودي.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للحصول ليس ملتزم بأي قرض يقوم سداده بعيد عن أي قرض سواء عقاري أو تأجيري أو شخصي.

يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 سنة حتى 60 سنة بالنسبة للمواطنين السعوديين وفي حالة أن المتقدم من المقيمين لا يقل عن 22 سنة.

يتم تحويل الراتب بشكل فوري

أن تكون قيمة الاشتراك للشخص المستفيد للخدمة 500 ريال فقط تدفع لمرة واحدة في السنة.

كيفية التقديم في برنامج تسهيل بنك الرياض: