عاجل.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اجتماع مجلس الأمن الدولى هو الثاني في غضون 3 أيام، بسبب التطورات العسكرية على الأرض.

وقالت مصادر لـ وكالة "فرانس برس" أن اجتماع مجلس الأمن الدولى تقدمت كييف بطلب لعقده، ولقي تأييدا من الأعضاء الغربيين فى المجلس، ومن المقرر عقده الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي لـ نيويورك، الساعة الـ 02:30 بتوقيت غرينتش.

وكان البرلمان الأوكرانى، قد صادق، أمس الأربعاء، على مرسوم رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، حول فرض حالة الطوارئ في أوكرانيا.