طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا اللذيذة والشهية في خطوة واحدة

كيكة الكوكيز تعد فكرة مبتكرة شهية ولذيذة لعمل الكيك بطريقة غير تقليدية، تعشقها الكبار والصغار في الأسرة وكل عاشقي الشوكولاتة لكونها مليئة بالنوتيلا والشوكولاتة فلا تقاوم، واليوم سوف نتناول طريقة التحضير بكل تكاتها وأسرارها.

مكونات كيك الكوكيز بالنوتيلا:

يمكنك عمل أشهى كيكة كوكيز من خلال توافر المكونات الأتية وبنفس المقادير كما يلي :-

3 كوب دقيق

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب سكر بني

2 بيضة.

ملعقة بيكينج باودر.

رشة ملح.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف تشوكليت شيبس.

كوب نوتيلا جاهزة.

طريقة تحضير كيك الكوكيز بالنوتيلا:

لعمل ألذ كيكة كوكيز بالنوتيلا وضمان نجاحها ومن اول مرة يجب إتباع الخطوات الأتية كما يلي :-

نقوم بوضع البيض في الخلاط الكهربائي والفانيليا والسكر والزبدة ونخفق جيداً حتى تمتزج المكونات معاً. في وعاء نقوم بوضع الدقيق مع الملح والبيكنج باودر ونخلطهم ثم ننخل الخليط أكثر من مرة جيداً. نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج علي البيض مع الأستمرار في الخفق حتي تتجانس المكونات معاً ثم نضيف قطع الشوكليت شيبس ونقلب العجين جيداً حتي تتماسك العجينة ونحصل على عجين تشبة عجينة البسكويت. نحضر صينية ونضع بها ورقة زبدة ونقوم نوضع نصف الخليط في الصينية وعليها النوتيلا ثم نضيف باقي الخليط عليها. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل نضجها. وبعد خروجها من الفرن نقوم بتزينها بالشوكليت شيبس أو مارشميلو أو صوص كراميل فالتزين حسن الرغبة.

مكونات حلوي كيك التويكس الباردة:

للاستماع بمذاق كيك التويكس البارد يمكنك تجهيزة فالبيت من خلال توافر المكونات والمقادير الأتية كما يلي :-

كيك شوكولاتة جاهز

ملعقة نسكافية.

2 علبة قشطة.

2 كيس كريم شانتيه.

كيس كريم كراميل.

كوب ونصف حليب.

6 مربعات جبن كيري.

4 أصابع تويكس.

طريقة عمل كيك التويكس الباردة:

نحضر كاسات التقديم أو (صينية حسب الرغبة) ونقوم بتفتيت الكيك بداخلها. نذيب النسكافيه في كوب ماء ثم نرشه على الكيك في الكاسات. في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع علبة قشطة والكريم شانتيه والجبن الكيري واللبن ونخفق جيداً حتى تتجانس كل المكونات معاً. نضع طبقة من هذا الخليط فوق الكيك في الكاسات. نضع مرة أخرى في الخلاط الكهربائي نصف كوب حليب وعلبة قشطة وكيس كريم كراميل و4 أصابع تويكس وأخفقهم معاً جيداً. ثم نقوم بوضع طبقة من الخليط السابق علي طبقة القشطة والكريم شانتيه في الكاسات. ندخل حلوي كيك التويكس بالكاسات في الثلاجة لمدة ساعتين حتي تبرد وتتماسك كل الطبقات.

سوف نتناول الأن طريقة عمل صوص الكراميل لتزين حلوى كيك التويكس الباردة

مكونات عمل الكراميل:

كوب سكر.

ربع كوب ماء.

كوب كريمة .

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير :

في مقلاة نضع السكر والماء ونتركهم على نار هادئة ونقلب من وقت لآخر حتى يأخذ اللون الذهبي. نطفئ النار ونضع الكريمة ونقلب بسرعة بالمضرب اليدوي ثم نشعل النار حتى تتجانس المكونات معاً. نتركه يبرد ثم نضعه على وجه كيك التويكس الباردة.

مكونات عمل صوص الشيكولاتة:

2 ملعقة كاكاو.

2 ملعقة نسكويك.

ربع كوب زيت.

نصف كوب حليب.

كوب شيكولاتة سايحة.

كوب سكر بودرة.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة: