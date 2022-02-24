عاجل.. فرنسا تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان لها، منذ قليل، نشرته على صفحتها الرسمية بـ تويتر، إنه فى سياق التوترات الشديدة التى أحدثها تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا، وبسبب القرار الروسى بالاعتراف باستقلال مقاطعتى دونيتسك ولوغانسك".

وتابعت: "وفى ضوء إقامة حالة الطوارئ التى أقرها اليوم البرلمان الأوكرانى، يجب على المواطنين الفرنسيين فى أوكرانيا مغادرة هذا البلد بشكل فورى".

وأضافت الخارجية الفرنسية: "لا ينصح بالسفر إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، وخصوصا إلى المناطق الحدودية فى شمال وشرق البلاد".