مقتل 3 جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق

قال التلفزيون الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري إن ثلاثة جنود قتلوا في هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وقال التلفزيون الرسمي في وقت سابق إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على العاصمة وريفها. وقال مصدر عسكري سوري لوسائل إعلام رسمية إنه حوالي الساعة 1:10 من فجر الخميس نفذت إسرائيل هجوما جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال بحيرة طبريا مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية.

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