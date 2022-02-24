عقوبات أوروبية على وزيري الدفاع والاقتصاد الروسيين

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الروس، من بينهم وزيرا الدفاع، سيرجي شويجو، والاقتصاد، ماكسيم ريشيتنيكوف، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

ومن المستهدفين بالعقوبات أيضا أندري كوستين، الرئيس التنفيذي لبنك في.تي.بي، ثاني أكبر بنك في روسيا. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن هذه العقوبات في جريدته الرسمية.

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