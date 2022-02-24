عاجل- بايدن يأمر بفرض عقوبات على الشركة الروسية المنفذة لمشروع نورد ستريم 2

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صدر عن البيت الأبيض، قال بايدن "منذ أن بدأت روسيا فى نشر قوات على الحدود الأوكرانية، عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لتوجيه رد قوى وموحد".

وأوضح أن ألمانيا كان لها دور قيادى فى هذه الجهود، مضيفا "نسقنا جهودنا بشكل وثيق لإيقاف خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا".

وتابع "بالأمس، بعد مزيد من المشاورات الوثيقة بين حكومتينا، أعلنت ألمانيا أنها ستوقف التصديق على خط الأنابيب. واليوم، وجهت إدارتى لفرض عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جى" ومسؤوليها".

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن "هذه الخطوات تمثل جزءا آخر من الشريحة الأولى من العقوبات التى ردا على الأعمال التى تقوم بها روسيا فى أوكرانيا"، مجددا التأكيد على أن بلاده لن تتردد فى اتخاذ المزيد من الخطوات إذا استمرت روسيا فى التصعيد.

وقال بايدن "قدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للعالم حافزا كبيرا للابتعاد عن الغاز الروسى ولأشكال الطاقة الأخرى"، معربا عن شكره للمستشار الألمانى، أولاف شولتس، على "شراكته الوثيقة وتفانيه المستمر فى محاسبة روسيا على أعمالها".

وكان المستشار الألمانى، قد أعلن أمس، وقف عملية التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم 2" فى ضوء التطورات الأخيرة فى أزمة أوكرانيا. وحذر شولتس روسيا من عقوبات إضافية محتملة قد تفرض ضدها.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبى عارضت خط الأنابيب الممتد من روسيا إلى ألمانيا منذ الإعلان عنه فى 2015، محذرة من أن المشروع سيزيد من نفوذ موسكو فى أوروبا.