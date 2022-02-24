البيت الأبيض: انتهينا من إعداد العقوبات التي ستفرض على روسيا

قال مصدر مسؤول بالبيت الأبيض في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية إن ادارة الرئيس جو بايدن انتهت من إعداد العقوبات المفترضة ضد روسيا في حال قررت غزو الأراضي الأوكرانية لافتا إلى أن العديد من العقوبات تم التشاور فيها مع الشركاء الأوروبيين.

وقال المصدر إن هذه العقوبات التي شملت السلطات الرسمية في روسيا وعددا من كبار قيادات الصف الأول في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إضافة إلى الشركات الكبرى المحسوبة على الكرملين سوف يتم تطبيقها خلال أقل من 24 ساعة من الإعلام عنها.

وكشف المصدر عن نية إدارة بايدن زيادة الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا بالتعاون مع حلف الناتو إضافة إلى زيادة القوات الأميركية في أوروبا الشرقية تأكيدا على دعم أمن وسلامة الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن زيادة الدعم سيكون مرهونا بمدى تطور الأوضاع التي يراقبها البنتاغون عن كثب.

وقال المصدر إن العديد من دول أوروبا تدرس تقديم المزيد من الدعم العسكري دون الانخراط بالحرب داخل الأراضي الأوكرانية.

وأضاف المصدر لسكاي نيوز عربية أن المعلومات الاستخبارية لدى البيت الأبيض تشير إلى أن الجيش الروسي اتخذ قراره بغزو الأراضي الأوكرانية لكن ما يقف أمام تنفيذه هو عدم صدور الأمر من الرئيس بوتن.

وأوضح المصدر إلى أن إدارة بايدن سوف تقوم بتقديم إحاطة لآخر المستجدات العسكرية لأعضاء الكونغرس بغرفتيه الشيوخ والنواب مشيرا إلى أن عددا من المشرعين طالبوا بطرد عدد من الدبلوماسيين الروس من واشنطن بعدما طلبت موسكو من نائب السفير الأميركي مغادرة أراضيها.