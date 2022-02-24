بالخطوات طريقة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الملك فهد الخيرية وأيضا شروط طلب مساعدة من الملك فهد الخيرية وكيفية كتابة معروض طلب المساعدة من مؤسسة الملك فهد الخيرية للٍأسر الأكثر احتياجا والتي لا تقدر على مجابهة تحديات ومتطلبات المعيشة في المملكة بسبب ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية في العالم والتي تؤثر بشكل كبير على محدودي الدخل والذين يبحثون دائماً عن المساعدات المالية والعينية التي تتسابق المؤسسات الخيرية والجمعيات على تقديمها لتلك الأسر المحتاجة واحد اهم تلك المؤسسات المانحة للمساعدات هي مؤسسة الملك فهد الخيرية.

برنامج المساعدات في مؤسسة الملك فهد الخيرية

تهدف الى الاسهام في الشئون الإسلامية عن طريق العانية بتعليم كتاب الله والعمل على انشاء المساجد والمراكز الإسلامية.

كذلك المساهمة الشئون التعليمية عن طريق تقديم منح دراسية ودعم مراكز التأليف والترجمة ودعم الكراسي العلمية للدراسات داخل الجامعات والتواصل مع جهات التعليم ومراكز البحث العلمي.

أيضا المساهمة الشئون الاجتماعية من خلال انشاء المساكن ودعم مشاريع الإسكان للأسر المحتاجة وكفالة الايتام وتقديم المساعدة لهم ودعم المؤسسات الخيرية الأخرى ومساعدة الشباب على الزواج وكساعدة الغارمين ومساعدة الاسر عن طريق توفير مصدر دخل وتأهيلهم وكفالة الاسر.

ثم المساهمة في الشئون الصحية عن طريق انشاء المراكز الصحية ومعالجة الحالات المرضية للمحتاجين ودعم مراكز التأهيل الطبي.

كذلك تقديم منحة الزواج وسقيا الفهد بتوزيع 300 الف عبوة ماء على المساجد.

طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الملك فهد الخيرية

أولا يجب تقديم طلب مساعدة من خلال ارسال برقية ورفعها على الموقع الرسمي مؤسسة الملك فهد الخيرية.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها وهى كالتالي: الاسم بالكامل. رقم الجوال. رقم الهوية الوطنية. عنوان الإقامة. البريد الالكتروني وذلك لاستلام طلب قبول المساعدة المالية.

ثم يتم كتابة رمز التأكيد وبعدها يتم اختيار الخدمات الالكترونية.

كذلك يتم الضغط على ارسال الطلب والذى يجب ان يتم ارفاق أسباب الطلب وشرح الأسباب.

وأيضا يجب ارفاق المستندات التي تدل على طلب المساعدة.

وأخيراً يتم الضغط على خيار ” ارسال الطلب” للانتهاء من خطوات الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الملك فهد الخيرية.

التواصل مع مؤسسة الملك فهد الخيرية