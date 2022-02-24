عاجل.. البيت الأبيض: بايدن على استعداد للتواصل مع بوتين.. بشرط

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان له، إنه إذا خفضت روسيا من تصعيدها العسكري ضد أوكرانيا، فالرئيس جو بايدن على استعداد للتواصل مع الرئيس فلاديمير بوتين.

أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه أمر بفرض عقوبات على الشركة الروسية المنفذة لمشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

وفى بيان صدر عن البيت الأبيض، قال بايدن "منذ أن بدأت روسيا فى نشر قوات على الحدود الأوكرانية، عملت الولايات المتحدة عن كثب مع حلفائنا وشركائنا لتوجيه رد قوى وموحد".