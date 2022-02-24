كيفية طلب المساعدة المالية من محمد بن سلمان للحصول على 20 ألف ريال سعودي

كيفية طلب المساعدة المالية من الأمير محمد بن سلمان هي أحد الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي برئاسة الأمير محمد بن سلمان للشعب السعودي وجميع المواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، هي عبارة عن مساعدة مالية تقدم لمن يحتاج لها وبالأخص للأشخاص التي تعاني من ضيق ذات اليد، بالإضافة إلى الأشخاص التي تعاني من بعض الظروف المادية السيئة، ويعد الغرض من ذلك هو توفير حياة جيدة للأفراد تحترم آدميتهم وحقهم في الحياة، من خلال توفير ما يحتاجون إليه.

طلب المساعدة المالية من محمد بن سلمان

تضامناً من الأمير محمد بن سلمان إلى جميع المواطنين السعوديين، حرص سيادته على تقديم كل الدعم للشعب السعودي والمقيمين على أراضي المملكة من محدودي الدخل، والأشخاص التي تمر بضائقة مالية وفي أمس الحاجة إلى الدعم المادي.

حيث أن الكثير من الأشخاص يتعرضن إلى بعض الظروف التي تؤثر سلبياً على حياتهم، لذا دعماً من الأمير لتلك الأشخاص وتضامناً منه لهم، حرص على تقديم بعض المساعدات المالية لهم، لتخطي بعض الظروف السيئة، واشترط سيادته تقديم المواطن طلب مكتوب للحصول على تلك المساعدات.

كيفية الحصول على مساعدة مالية من محمد بن سلمان

حتى يستطيع المواطن السعودي الحصول على هذه المساعدات المقدمة من قبل الديوان الملكي والأمير محمد بن سلمان، يجب عليه كتابة طلب بذلك يتضمن الآتي: