ليفربول يسحق ليدز بسداسية ويقلص الفارق مع سيتي

سجل محمد صلاح وساديو ماني ثنائيتين في فوز ليفربول الكاسح 6-صفر على ليدز يونايتد ليقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ثلاث نقاط.

ففي المباراة المؤجلة لليفربول تقدم بعد 15 دقيقة من ركلة جزاء نفذها صلاح ولم يقل حماس مطاردي الصدارة.

وسجل المدافع جويل ماتيب هدفا نادرا ليضاعف النتيجة بعد نصف ساعة قبل أن يضيف صلاح الهدف الثالث من ركلة جزاء أخرى قبل نهاية الشوط الأول.

وكان تحرك صلاح مثاليا ليساعد ماني في إحراز الهدف الرابع قبل عشر دقائق من النهاية قبل أن يضيف مهاجم السنغال هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90.

وأكمل فيرجيل فان دايك السداسية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليختتم ليلة مثالية لفريق المدرب يورجن كلوب ويبعث برسالة تهديد إلى سيتي.

ويملك ليفربول 60 نقطة من 26 مباراة بفارق ثلاث نقاط خلف حامل اللقب بينما اقترب ليدز أكثر من الخطر ويقبع في المركز 15 بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الهبوط.